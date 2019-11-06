Крупнейшие страны-члены альянса ОПЕК+ не будут настаивать на усилении сокращения добычи на встрече в Вене 5-6 декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Союзники, скорее всего, сохранят текущую квоту по сокращению и призовут остальных членов улучшить свои показатели в рамках действующего соглашения.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.

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