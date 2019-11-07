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07.11.2019

00:11

Пассажиры и экипаж в амстердамском аэропорту Схипхол в безопасности, расследование на месте продолжается, сообщает аэропорт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует "подозрительную ситуацию" на борту самолета в амстердамском аэропорту "Схипхол".

"Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет. Расследование на месте продолжается", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

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06.11.2019

23:31

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду вечером в голландском аэропорту Схипхол.

Об этом сообщила военная полиция, ответственная за охрану воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Трое человек с ножами попытались захватить самолет, сообщают пользователи Twitter, находящиеся в аэропорту. По их словам, инцидент произошел в самолете, который должен был лететь в Мадрид.

Полиция оцепила район не раскрывает подробности случившегося. Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

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