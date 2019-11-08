https://news.day.az/world/1173800.html Иранские силы ПВО сбили беспилотник на юго-западе страны
Иранские силы ПВО сбили беспилотник на юго-западе страны
Иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на юго-западе страны. Об этом в пятницу сообщило агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Беспилотник был сбит утром в пятницу около порта Махшахр, расположенного на берегу Персидского залива.
Другие подробности не сообщаются.
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