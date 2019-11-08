14-местный салон и передняя панель, обитая кожей. Внутри эта спецтехника, которая должна поступить в распоряжение российской армии, выглядит довольно впечатляюще. Задачи у броневика абсолютно конкретные: он предназначен для использования в различных спецоперациях, для перемещения личного состава силовых ведомств и доставки грузов. Также бронеавтомобиль годится для перевозки раненых и буксировки прицепов, сообщает "За рулем".



Броня его очень крепка, он способен защитить от любого стрелкового оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1 и РГО. Также он может выдержать подрыв взрывным устройством массой до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Болат рассчитан на грузо­подъемность до 6800 кг, а его максимальная скорость достигает 120 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на "За рулем".



Рамзан Кадыров лично протестировал новый бронеавтомобиль и заключил, что, в целом, он ему понравился. "Салон его достаточно комфортен и безопасен, оснащен точками ведения огня, противоподрывными сиденьями и усиленным полом, системой кондиционирования и вентиляции", - рассказал глава республики.



Вместе с тем Кадыров внес и свои предложения по доработкам, "учитывая интересы силовых ведомств", и выразил уверенность, что после модификации бронеавтомобиль Болат будет "отвечать всем самым современным требованиям и параметрам, применяемым в армейской практике, а также во внутренней службе".

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