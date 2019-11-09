Тегеран может выйти из ядерной сделки
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи не исключил выхода Тегерана из ядерной сделки через несколько месяцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 4-й Московской конференции по нераспространению.
В то же время иранский дипломат сообщил, что Тегеран намерен защищать и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе дипломатическим путем.
"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца - до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", - сказал он.
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.
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