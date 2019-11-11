Тяжелая авария в России, пострадали гражданки Азербайджана
В субботу утром в Краснофлотском районе Хабаровска внедорожник Lexus столкнулся с микрогрузовиком Nissan Atlas. В результате пострадали три женщины, две из которых госпитализированы, сообщает Day.Az со ссылкой на портал "Губерния".
Так, на улице Трехгорной водитель Lexus на секунду отвлекся от дороги, и джип вынесло на обочину, где был припаркован потрепанный Nissan Atlas.
"Грузовичок встал у дороги из-за поломки, в кабине сидели две женщины. У обеих гражданство Азербайджана, но проживают они в Хабаровске. Резкого удара "в тыл" они не ожидали. У старшей диагностировали закрытый перелом ключицы, младшая, ударившись, разбила голову. Обеих отвезли в больницу", - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
Еще у одной женщины - жены водителя Lexus - открытый перелом.
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