В субботу утром в Краснофлотском районе Хабаровска внедорожник Lexus столкнулся с микрогрузовиком Nissan Atlas. В результате пострадали три женщины, две из которых госпитализированы, сообщает Day.Az со ссылкой на портал "Губерния".

Так, на улице Трехгорной водитель Lexus на секунду отвлекся от дороги, и джип вынесло на обочину, где был припаркован потрепанный Nissan Atlas.

"Грузовичок встал у дороги из-за поломки, в кабине сидели две женщины. У обеих гражданство Азербайджана, но проживают они в Хабаровске. Резкого удара "в тыл" они не ожидали. У старшей диагностировали закрытый перелом ключицы, младшая, ударившись, разбила голову. Обеих отвезли в больницу", - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Еще у одной женщины - жены водителя Lexus - открытый перелом.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın