Вашингтон располагает информацией о том, где находится боевик, который являлся одним из ближайших подручных уничтоженного главаря террористической группировки "ИГИЛ" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уничтожили ИГ, захватили многих боевиков. Нам нужно, чтобы такая ситуация сохранялась. Вот почему мы уничтожили их главаря - аль-Багдади", - сказал Трамп. "Мы также уничтожили второго боевика в иерархии ИГ после аль-Багдади", - добавил Трамп. "И мы следим за третьим. У третьего большие проблемы, поскольку мы также знаем, где он", - отметил президент США.

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