Турция в четверг высылает в ФРГ и Великобританию восемь боевиков ИГ, захваченных турецкими военными. Об этом сообщает МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Продолжается процедура по депортации террористов ИГ в страны их происхождения. В настоящее время все необходимые процедуры по выдворению из Турции в отношении одного боевика из Великобритании и семи из Германии закончены", - говорится в сообщении ведомства.



Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков ИГ в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. В настоящее время он продолжает оставаться на нейтральной территории между двумя КПП. Позднее МВД Турции сообщило, что США дали гарантии по приему боевика.

