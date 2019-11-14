Основные европейские фондовые индексы в четверг завершили торги снижением на фоне сохранения неопределенности в развитии торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,76%, до 7295,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 5901,08 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,37%, до 13180,67 пункта, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Инвесторы отказываются от рисковых активов на фоне неоднозначных новостей о развитии торгового конфликта США и Китая. Накануне американский президент Дональд Трамп заявлял, что Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму до 50 миллиардов долларов. Однако китайские чиновники отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

А в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что важным пунктом договоренностей на пути к заключению первой части торгового договора должна стать взаимная отмена повышенных тарифов.

"Если в ближайшие пару недель соглашение не подпишут, оптимизм на финансовых рынках сменится пессимизмом. Я не удивлюсь, если на рынках произойдет коррекция на 5-10%", - отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер.