Союзники по НАТО закупили пять стратегических разведывательных беспилотников Global Hawk, которые "в скором времени" начнут выполнять задачи с базы в Италии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В начале этого года была замечена повышенная активность зарубежных самолетов-разведчиков и беспилотников, в том числе над Черным морем, в акватории Крыма, около Калининградской области, а также рядом с российскими базами в Сирии. Сообщалось, что использовались американские беспилотники Global Hawk, взлетающие с авиабазы НАТО, расположенной в Италии.

Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне, где он находится с визитом, привел ряд примеров совместного инвестирования союзниками в закупку оборудования.

"Другие примеры того, как союзники инвестируют вместе, включают и программу "Наземного наблюдения" альянса, в рамках которой 15 союзников закупили пять беспилотников Global Hawk", - сообщил Столтенберг.

По его словам, "в скором времени" они начнут взлетать с базы Сигонелле в Италии.