Польская нефтегазовая компания PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлевать контракт на покупку газа. Срок действия контракта истекает в конце 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 г.", - сообщает PGNiG.

Глава PGNiG Петр Вожняк отметил, что уведомление сделано в соответствии с контрактом. "Это не является срывом контракта. Мы не делаем никакого необычного движения. Мы действуем соответственно с контрактом. Контракт вынуждает нас принять решение за три года до его окончания, мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону, то есть "Газпром", - пояснил Вожняк.

Действие подписанного в 1996 г. соглашения между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 г.

Поставки газа из России в Польшу сократились в 2018 г. на 6,4% до 9,04 млрд кубометров.

PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США, отмечает РИА "Новости". Контракт с Cheniere Marketing предусматривает поставку в Польшу в 2019-2022 гг. 520 тыс. тонн СПГ в год (примерно 700 млн кубометров газа после регазификации), а в 2023-2042 гг. - по 1,45 млн тонн СПГ в год (1,95 млрд кубометров после регазификации).

Контракт PGNiG с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 млн тонн СПГ в год (2,7 млрд кубометров газа после регазификации) в течение 20 лет.

