Турция намерена использовать приобретаемые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в качестве самостоятельных комплексов, которые будут обеспечивать защиту республики от возникающих угроз. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С-400 не будут интегрированы в системы НАТО. Они станут использоваться как самостоятельные системы. С-400 - это системы, которые будут устранять угрозы в наш адрес", - сказал он.

Калын вновь напомнил, что Анкара не намерена отказываться от С-400.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.