Немецкий автоконцерн компания Audi объявила о планах сократить до 9,5 тыс. рабочих мест к 2025 г. в рамках программы реорганизации, следует из релиза компании.



"Трудовой совет и руководство компании согласились сократить до 9,5 тыс. рабочих мест до 2025 года", - говорится в сообщении автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



При этом отмечается, что Audi планирует создать до 2 тыс. новых рабочих мест в сферах электрификации и компьютеризации.



Как отмечается в релизе компании, программа реорганизации направлена на поддержание экономической гибкости. Программа вступит в силу с 29 ноября текущего года.