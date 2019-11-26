В России автомобиль въехал в группу пешеходов, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, еще пять человек доставлены в больницу в результате наезда иномарки на группу пешеходов в Тамбове. Об этом сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону, передает Day.Az.
Авария на перекрестке улиц Советская и Астраханская произошла около 19.30 по бакинскому времени 26 ноября.
"Столкнулись Nissan и ВАЗ-2110. В результате ДТП Nissan выехал на тротуар, где сбил шесть человек, которые готовились переходить дорогу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна женщина-пешеход погибла на месте, ее личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, ранены еще пять человек, их доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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