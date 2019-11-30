Украина готова обсуждать отказ от последних исковых требований к "Газпрому" на общую сумму $12,2 млрд при условии получения компенсации. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к России] на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые "Газпром" должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража - прим. ТАСС) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?" - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина".

Ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". В начале ноября Витренко уточнил, что в новых исковых требованиях против "Газпрома" "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму $12,248 млрд. Основную часть из этой суммы составило требование обязать "Газпром" выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации "Нафтогазу" за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзиту газа глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал "абсурдными" и заявил, что российская сторона продолжает предлагать Украине вернуться к вопросу мирного урегулирования судебных споров.