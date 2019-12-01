Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.

Гварамия вскоре после увольнения с "Рустави 2" основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи". Позже Генпрокуратура обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере более 2 миллионов долларов.

"В моей передаче от себя и от лица своей семьи я сделаю заявление о совместном решении покинуть страну. Это совместное решение, а не мое одностороннее, как это происходило ранее и что было несправедливым и априори неправильным", - написал Гварамия в Facebook.

Гварамия обещал рассказать детали в своей телепередаче в воскресенье вечером.

