Госсекретарь США Майк Помпео призвал партнеров из ЕС выйти из атомной сделки с Ираном, поскольку она неэффективна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем (европейцев) отказаться от них (иранцев), поскольку это (участие в сделке) непродуктивно", - сказал Помпео, выступая в понедельник в институте Кентукки в университете Луисвилл. Он добавил, что эксперты ошибались насчет того, что новые санкции США против Ирана будут бесполезны, если страны ЕС не введут свои санкции и не выйдут из ядерной сделки.

"Они ошибались, они (санкции) продуктивны", - сказал он.