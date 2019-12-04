Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на саммите НАТО в Лондоне договорились вместе работать над разрешением ситуации с задержанными в Китае канадскими гражданами. Об этом во вторник говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства, передает ТАСС.

"Лидеры обсудили отношения с Китаем. Президент согласился с позицией Канады в отношении продолжающегося неправомерного задержания двух канадских граждан в Китае и заявил, что Канада и Соединенные Штаты будут продолжать работать над [решением этой ситуации] вместе", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, Трюдо и Трамп обсудили продолжающийся процесс ратификации торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), подчеркнули важность единства всех членов НАТО и укрепления двусторонних канадо-американских отношений.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei ("Хуавэй") Мэн Ваньчжоу. Ее задержали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange ("Пэкту калчурал эксчейндж"), которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

Оттава считает арест канадских граждан незаконным.