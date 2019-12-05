Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по мировому банковскому сектору на 2020 г. со "стабильного" на "негативный" из-за замедления мирового экономического роста, торговой напряженности и низких банковских депозитных ставок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Рост риска рецессии в США и Европе наряду с замедлением роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на развивающихся рынках приведет к ухудшению качества кредитов и более высоким расходам на резервы на возможные потери по кредитам", - отметил эксперт агентства Саймон Эйнсворт.

Агентство отмечает, что смягчение денежно-кредитной политики и использование отрицательных процентных ставок в некоторых странах усиливают давление на прибыль банков.

Moody's добавляет, что торговая напряженность между США и Китаем приводит к отрицательным последствиям для банков, ориентированных на экспорт, а также для банков, финансирующих торговлю.

"Торговая напряженность может привести к ухудшению качества кредитов банков в Азии и США, и существует риск того, что дальнейшая эскалация (торгового конфликта между США и Китаем - прим. ред.) приведет к распродаже на финансовых рынках", - заключает Moody's.

