Французская столица и крупнейшие города страны минувшей ночью превратилась в плацдарм для народного бунта.

Как передает Day.Az со ссылкой на happylady24.ru, более миллиона манифестантов до утра жгли покрышки и устраивали перестрелки файерами с полицейскими. Около ста человек задержаны. На этот раз улицы заполонили не желтые жилеты, а черные мантии, белые халаты и твидовые пиджаки. Судьи, врачи, преподаватели и другие бюджетники просто парализовали жизнь всей Франции. А все из-за новых законов, которые готовятся принять власти. Как социальная реформа обернулась социальным взрывом на улицах Парижа увидел наш европейский корреспондент Виталий Чащухин.

Заявлено было - национальная забастовка, а вылилось все опять в погромы по всей стране.

Команда "разгонять жестко" дана.

За один день им удалось парализовать жизнь во всех крупнейших городах Франции. Учителей убедили закрыть школы, остановлена работа общественного транспорта, иногда вот так - вручную.

"Я никогда не видел такого масштаба, когда люди все единодушно против реформы", - рассказал работник таможни Франсуа Шалебаум.

Отменяются рейсы AirFrance, не ходят поезда, железнодорожники - разве что на рельсы не садятся, по указке профсоюзов выступая против планов правительства.

"У всех безумный темп, то есть, мы прибываем на последнюю станцию, и они заставляют нас ехать на поезде прямо сейчас, даже без перерыва в одну или две минуты. Мы даже должны настаивать на том, чтобы сходить в туалет. Это бесконечная борьба на работе", - отметил машинист Эммунель Бутет.

Из-за транспортного коллапса - многокилометровые пробки. Туристы в гневе, гражданская перепалка и между самими французами.

"Эти погромы никуда не ведут. Ненавижу всех - и тех, кто проводит реформы, и тех, кто пытается их так отменить. Горящие улицы - это ущерб для нас для всех", - говорят местные жители.

Повод на этот раз нашелся, что надо: социальная реформа правительства, а это значит, что надоевшую картинку можно сменить и вывести на улицы не только "желтые жилеты", но и белые халаты, черные судейские мантии, поварские колпаки и вот ведь даже пожарных, которые теперь тоже во Франции жгут.

Но даже в самую жаркую ночь полиция готова как следует "освежить" демонстрантов: во Франции с ними не церемонятся, сбивая водомётом с ног.