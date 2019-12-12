В распоряжении РЕН ТВ появилось видео на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманской области, передает Day.Az.

Согласно последним данным, пожар возник во время проведения сварочных работ в одном из энергоотсеков на второй палубе судна. В настоящее время площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, пострадавших в результате ЧП нет. Однако РИА "Новости" сообщает о троих пропавших.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своем классе. Он был спущен на воду в 1987 году.

Судно предназначено для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

В настоящее время судно находится на ремонте. 9 декабря в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что работы на авианосце идут по графику. Однако дефектация крейсера показала необходимость дополнительных ремонтных работ. Глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что корабль планировался к сдаче в 2022 году.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.