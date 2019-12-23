Власти Израиля разрешили христианам из сектора Газа приехать на Рождество в Иерусалим и Западный берег. Об этом сообщается в заявлении подразделения министерства обороны Израиля, занимающегося координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Генерал-майор COGAT Камиль Абу Рукун предоставил послабления для поездок христианского населения Газы в связи с Рождеством. Разрешения на въезд в Иерусалим и Западный берег будут выданы в соответствии с оценкой ситуации с точки зрения безопасности и без учета возраста", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.

Ранее сообщалось, что католические лидеры Палестины призвали власти Израиля пустить христиан сектора Газа в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество.

