https://news.day.az/world/1191285.html У побережья Турции произошло землетрясение
У побережья Турции произошло землетрясение
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 01:11 по местному времени у побережья Эгейского моря.
Эпицентр землетрясения находился в 21 километре от района Урла турецкой провинции Измир. Очаг залегал на глубине 12 километров.
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