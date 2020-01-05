У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 01:11 по местному времени у побережья Эгейского моря.

Эпицентр землетрясения находился в 21 километре от района Урла турецкой провинции Измир. Очаг залегал на глубине 12 километров.