Семья бортпроводника узнала о крушении украинского самолета в Иране - ВИДЕО

Родители старшего бортпроводника, который работал на разбившемся в Иране украинском самолёте, узнали о катастрофе из США. Оттуда им позвонила дочь и сообщила о крушении, они сразу отправились в киевский аэропорт Борисполь, чтобы выяснить всё наверняка, и узнали страшные известия, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Мой сын старший - бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов и сказала, что разбился самолёт. Мы приехали сюда, за сто километров живём, - рассказал Лайфу со слезами отец погибшего бортпроводника.

Напомним, Boeing 737-800, выполнявший рейс 752 "Международных авиалиний Украины", летел из Тегерана в Киев и потерпел крушение через две минуты после взлёта. Ранее в Сети были опубликованы видео крушения и фото с места катастрофы. МИД Украины подтвердил гибель всех находившихся на борту упавшего "боинга". Украинские СМИ опубликовали список жертв авиакатастрофы "боинга" в Иране. По предварительным данным, причиной стала авария двигателя. Самолёт прошёл техпроверку два дня назад.

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