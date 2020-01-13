Westpac оценил убытки Австралии от лесных пожаров в $3,5 млрд

Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка $3,5 млрд. Такой прогноз обнародовала в понедельник одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банк Westpac, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 10 января [в страховые компании Австралии] было подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью порядка 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн)", - говорится в сообщении. Как указывают эксперты банка в своем прогнозе, незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, "примерно вдвое превышают застрахованные". Таким образом, с учетом уже выделенных властями 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) "общая стоимость катастрофы на сегодняшний день, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд)".

Как отмечают эксперты Westpac, пожары, затронувшие одни из самых густонаселенных районов континента, оказали крайне негативный эффект на сельское хозяйство. Фермеры были вынуждены забить тысячи голов скота, разрушение электростанций затронуло молочное производство, а ряд виноградников оказался в зоне активных пожаров и был уничтожен. Восстановление этих мощностей потребует значительных финансовых вложений и времени.

Однако, как указано в прогнозе, наибольший урон следует ждать в туристической отрасли страны. "Широкое освещение пожаров в мировых СМИ, загрязнение дымом воздуха в Канберре, Сиднее и Мельбурне, вероятно, окажут значительное влияние на имидж Австралии как места для отдыха и сократят туристический поток в страну", - считают эксперты банка. Экономические издержки воздействия дыма и загрязнений на здоровье людей сложнее поддаются количественной оценке, но они также могут быть значительными, отмечают в Westpac.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье. В результате пожаров на континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. По данным австралийских ученых, в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.