https://news.day.az/world/1193746.html Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию
Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию
Россия предложила созвать членов Совета Безопасности ООН 20 января. Они обсудят доклад Организации по запрещению химоружия по инциденту в сирийской Думе в апреле 2018-го. В документе утверждается, что в городе применили токсичные химикаты, а ёмкости сбросили с воздуха, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Доклад стал поводом для США, Франции и Великобритании нанести массированный удар по Сирии в середине апреля 2018 года без санкции ООН, напоминает телеканал "Россия 24". Но вскоре в интернете появился документ с подписью эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нём он подтвердил выводы Москвы и Дамаска - в Думе имела место инсценировка.
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