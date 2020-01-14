https://news.day.az/world/1193746.html Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

В мире, 14 января 2020 09:25 292

Россия предложила созвать членов Совета Безопасности ООН 20 января. Они обсудят доклад Организации по запрещению химоружия по инциденту в сирийской Думе в апреле 2018-го. В документе утверждается, что в городе применили токсичные химикаты, а ёмкости сбросили с воздуха, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Доклад стал поводом для США, Франции и Великобритании нанести массированный удар по Сирии в середине апреля 2018 года без санкции ООН, напоминает телеканал "Россия 24". Но вскоре в интернете появился документ с подписью эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нём он подтвердил выводы Москвы и Дамаска - в Думе имела место инсценировка.

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