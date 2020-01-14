В Йемене неизвестный расстрелял людей в мечети, есть погибшие и раненые

По меньшей мере пять человек были убиты и 11 получили огнестрельные ранения в результате нападения вооруженного автоматом мужчины на одну из мечетей в провинции Абьян на юге Йемена. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, преступник открыл огонь по посетителям мечети в небольшом селении Ас-Сулаа во время полуденной молитвы. Среди погибших, как отметили в полиции, имам мечети и отец мужчины, открывшего огонь. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Указывается также, что устроивший стрельбу страдал психическим расстройством.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника, которому удалось скрыться с места преступления.