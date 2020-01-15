Появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Испании - ВИДЕО

Испанские СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает местная радиостанция, на территории, где произошло ЧП, расположено предприятие по производству этилена - легко воспламеняющегося газа.

По данным журналистов, в результате взрыва был возможен так называемый "ядовитый выброс". Однако, по словам очевидцев, спасатели и пожарные работают на месте инцидента без средств химзащиты.

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