CША собрались урезать военную помощь Ираку

Администрация президента США собралась лишить Ирак 250 миллионов долларов военной помощи в том случае, если страна будет настаивать на выводе американских войск. Об этом со ссылкой на письма официальных лиц в Пентагоне и Белом доме сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В письмах говорится, что окончательное решение об этом пока не вынесено, однако правительство поручило найти все варианты того, как можно отозвать средства, предоставленные Ираку в этом финансовом году и отклонить запрос на 2021 год. Отмечается, что блокировка не рассматривается как окончательная - в случае смены иракского политического курса поддержку планируется вернуть.