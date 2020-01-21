https://news.day.az/world/1195751.html Ikea отзывает ядовитые кружки
Ikea отзывает ядовитые кружки
Российская Ikea отзывает дорожные кружки "Тролигтвис" с маркировкой " Made in India, так как материал при использовании может выделять химикаты в превышающем нормы количестве, передает РИА Новости.
В результате недавних испытаний выяснилось, что материал кружки может выделять дибутилфталат. При этом Ikea отмечает, что в компании уже много лет существует запрет на использование фталатов в материалах товаров, контактирующих с пищевыми продуктами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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