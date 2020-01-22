https://news.day.az/world/1195946.html Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit

Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit

В мире, 22 января 2020 03:31 371

Национальная ассамблея (парламент) Уэльса не поддержала законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС.

По итогам состоявшегося во вторник голосования 35 депутатов однопалатного законодательного органа высказались против билля о Brexit, поддержали его 15 народных избранников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее законопроект был отвергнут парламентом Шотландии и Ассамблеей Северной Ирландии. Вместе с тем мнение региональных депутатов имеет в этом вопросе исключительно рекомендательный характер и не сможет остановить процесс "развода" Соединенного Королевства с Евросоюзом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь страна должна выйти из состава Евросоюза в конце января 2020 года. Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество над оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок. Законопроект был одобрен в нижней палате - Палате общин - и сейчас находится на рассмотрении верхней палаты - Палаты лордов.

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