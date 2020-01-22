https://news.day.az/world/1195955.html Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа

Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа

В мире, 22 января 2020 08:54 157

Резолюция, которая позволит Сенату Конгресса США провести судебный процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме, заполучила необходимую поддержку в верхней палате американского законодательного органа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), который выступил автором инициативы.

"Резолюция уже пользуется поддержкой большинства членов Сената", - отметил, выступая перед сенаторами, республиканец. Как он отметил, его предложение "создает справедливую структуру, которая соответствует прошлому прецеденту" с импичментом 42-го президента США Билла Клинтона. Голосование по инициативе, которое пройдет позднее во вторник, республиканец назвал "вступительным экзаменом", который определит, сможет ли Сенат "поставить справедливость, беспристрастность и исторический прецедент выше партийных пристрастий".

Выступавший за Макконнеллом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) подверг критике предложение республиканца. По его версии, в правила проведения процедуры импичмента Клинтона были внесены изменения, которые делают судебный процесс "менее прозрачным, менее понятным и с меньшим количеством доказательств". "Правила Макконнелла, похоже, разработаны президентом Трампом и для президента Трампа. Он просит Сенат в как можно кратчайшие сроки [провести процесс], а также максимально усложнить процедуру получения доказательств. <...> Это приведет к поспешному судебному разбирательству с недостаточным количеством доказательств под покровом ночи", - добавил Шумер.

Он намерен внести поправки в резолюцию, которые позволят демократам вызывать свидетелей и требовать документацию от Белого дома. "Я буду откладывать такие поправки и защищать прецедент, поддержанный обеими партиями (речь идет о процедуре импичмента Клинтона - прим. ТАСС)", - подчеркнул Макконнелл. Он предупредил, что Сенат во вторник не разойдется и будет заседать до глубокой ночи, пока не примет резолюцию.

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