Ливийский аэропорт приостановил работу из-за ракетного обстрела

Международный аэропорт "Митига" ливийской столицы Триполи в среду приостановил работу из-за ракетного обстрела. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Авиарейсы в аэропорту Митига приостановлены из-за того, что он подвергся беспорядочному ракетному обстрелу", - говорится в сообщении.

Ввиду ситуации рейс из Туниса приземлился в аэропорту Мисраты.

"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между восточной Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и силами, поддерживающими западное Правительство национального согласия Фаеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром Митига. ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".