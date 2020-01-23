США расширили список санкций по Ирану

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Ирану. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Под рестрикции попали один гражданин Ирана, а также гражданин Китая. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении шести компаний: одной из ОАЭ и пяти китайских.