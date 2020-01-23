https://news.day.az/world/1196615.html США расширили список санкций по Ирану
США расширили список санкций по Ирану
Соединенные Штаты расширили санкционный список по Ирану. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Под рестрикции попали один гражданин Ирана, а также гражданин Китая. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении шести компаний: одной из ОАЭ и пяти китайских.
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