https://news.day.az/world/1196867.html На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие
Изначально издание Focus Online сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45.
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие
Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Изначально издание Focus Online сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45.
В полиции отметили, что стрелок задержан.
На месте работают полицейские и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.
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