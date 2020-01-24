https://news.day.az/world/1196918.html Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

В мире, 24 января 2020 20:22 180

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее начать работу военного комитета по Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает РИА Новости, об этом глава немецкого правительства заявила по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Меркель сообщила, что Германия и Турция взяли на себя обязательство поддерживать перемирие в Ливии. Она отметила, что в целом интенсивность боев с момента договоренности Москвы и Анкары о перемирии в Ливии, в данной северноафриканской стране снизилась.

Она подчеркнула, что необходимо быстро провести заседание военного комитета по Ливии (в него входит по 5 человек с обеих сторон конфликта), учрежденного на конференции в Берлине, чтобы определить дальнейшие действия.

При этом канцлер указала на противоречивую позицию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. С одной стороны, он не подписывал берлинское заявление из 55 пунктов, с другой, согласился соблюдать перемирие и назначить своих представителей в комиссию "пять плюс пять".

В свою очередь, как отмечает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что главком ЛНА не намерен идти на компромисс в вопросе установления режима прекращения огня в Ливии и его войска совершают регулярные нападения на политических противников.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку противников Хафтара и турецкие инструкторы продолжат обучать силы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. При этом он сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН № 2259.

Говоря о ситуации Сирии, Меркель не исключила возможности проведения в первом квартале 2020 года встречи в Анкаре с участием президентов России, Турции и Франции.

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