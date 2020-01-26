Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели

Индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite) была впервые показана на военном параде, который в воскресенье прошел в Нью-Дели в честь национального праздника Дня Республики. Ракета была провезена на платформе по проспекту Раджпатх вместе с другими новинками Вооруженных сил Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Противоспутниковое оружие Индия впервые испытала в марте прошлого года, пуск был произведен с ракетного полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Испытания системы АSAT, получившие название "Миссия Шакти", оказались полностью успешными - ракета сбила спутник через три минуты после старта.

Впервые на параде в Нью-Дели премьер-министр Нарендра Моди начал официальное празднование с того, что почтил память солдат, погибших в боях за страну после получения независимости в 1947 году, на Национальном военном мемориале. После этого был поднят национальный индийский флаг "тиранга" и прозвучал артиллерийский салют.

Открылся парад кавалерийским полком улан с пиками на перевес - это старая традиция, уланы остаются последним кавалерийским полком в индийской армии. После марша кавалерии начался марш бронетехники, и первыми прошли танки Т-90 "Бхишма" индийского производства. По Раджпатху также проехали БМП, индийские зенитно-ракетные комплексы "Акаш", самоходные артиллерийские установки "Ваджра" и другие образцы современной техники.

Парадным строем по Раджпатху прошли военнослужащие различных подразделений, одетые в традиционную парадную форму, некоторые элементы которой остаются неизменными с XIX века. Каждое такое каре сопровождал оркестр, игравший марш своего полка. Завершилась военная часть празднование шествием кавалерии на верблюдах из пустынного индийского штата Раджастхан.

Авиация над Нью-Дели

Впервые на параде этого года были продемонстрированы вертолеты Chinook и Apache американского производства, которые недавно вошли в состав ВВС Индии. В парадном строю над Нью-Дели также пролетели индийские вертолеты "Дхрув" и Ми-17 российского производства, транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, истребители МиГ-29 и "Ягуар".

Завершилась авиационная часть парада выступлением звена истребителей Су-30МКИ российской разработки, построенных по лицензии в Индии. Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, вызвав аплодисменты зрителей, заполнивших трибуны на всем протяжении проспекта.

По проспекту также проехали 22 платформы на грузовиках, которые представили различные штаты и союзные территории страны, а также министерства и ведомства. Художественные коллективы исполнили национальные танцы.

26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской Империи.

Традиционно Индия приглашает на парад в честь Дня республики высоких иностранных гостей. Почетным гостем на этом параде станет президент Бразилии Жаир Болсонару.