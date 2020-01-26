Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса

Финская авиакомпания Finnair дала пассажирам возможность сдать билеты в Китай с вылетом до 23 февраля из-за эпидемиологической обстановки, а членам экипажа разрешено использовать респираторы во время полета. Об этом сообщает перевозчик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за случаев коронавируса в Китае мы внесли изменения в нашу политику отмены и изменения бронирований в Китай и обратно в период до 23 февраля 2020 года.

Мы продолжаем обычные полеты в Китай и из Китая, но если у вас есть билет Finnair с вылетом до 23 февраля 2020 года, вы можете отложить путешествие до 31 мая 2020 года или отменить бронирование и подать заявку на возврат денег", - говорится в сообщении.

Кроме того Finnair обновил полётные инструкции для собственных экипажей, разрешив использовать респираторы.

"Китайские власти выпустили новые рекомендации, и поэтому мы обновили наши собственные рекомендации по защите органов дыхания для экипажа, которым разрешено теперь использовать респираторы во время полёта", - рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.



Авиакомпания также проинструктировала бортперсонал более тщательно заботиться о гигиене рук и избегать контакта с животными. Помимо Пекина, Finnair выполняет рейсы в Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и Нанкин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

