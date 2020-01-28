В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом

Полиция района Тунчжоу в пригороде Пекина арестовала мужчину, который написал в соцсетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом, говорится в заявлении полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция Тунчжоу получила обращения от населения о том, что один из интернет-пользователей опубликовал пост, в котором утверждал, что после того, как заразился новым типом коронавируса, он специально ходил в места массового скопления людей и пытался умышленно заражать других людей.

Полиция выяснила, что автором сообщения оказался 22-летний молодой человек, который здоров и не заражен новым вирусом. Во время дачи показаний, он заявил, что он хотел устроить розыгрыш и поэтому распространил ложную информацию.

В настоящее время полиция взяла мужчину под арест по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме, расследование дела продолжается.

В полиции предупредили, что будут со всей строгостью наказывать тех, кто в это важное время, когда идет борьба с распространением эпидемии, использует интернет для вброса недостоверной информации, распространяет слухи и сеет панику.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.