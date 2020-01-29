Грузия остановила авиасообщение с Китаем
Агентство гражданской авиации Грузии остановило авиасообщение с Китаем до 29 марта в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В рамках превентивных мероприятий по возможному распространению коронавируса в Грузии временно запрещено прямое авиасообщение с Китайской Народной Республикой. Об этом уже оповещены авиавласти и соответствующие авиакомпании КНР. Ограничения будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта)", - сказано в заявлении.
В агентстве добавили, что решение о временном прекращении авиасообщения может быть пересмотрено в зависимости от темпов распространения эпидемии.
Между Грузией и Китаем три раза в неделю осуществляются регулярные прямые рейсы по маршруту Тбилиси - Урумчи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре