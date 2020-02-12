Автоконцерн Nissan Motor Co подал гражданский иск в Японии против бывшего председателя совета директоров Карлоса Гона, потребовав 10 миллиардов иен ($91,02 миллиона) в качестве компенсации за его предполагаемые финансовые нарушения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Иск, поданный в окружной суд Иокогамы, направлен на "взыскание значительной части денежных убытков, причиненных компании ее бывшим председателем в результате многолетних проступков и мошеннической деятельности", говорится в заявлении Nissan.

Автопроизводитель ожидает, что размер заявленных убытков увеличится в будущем. Компания добивается возмещения суммы, которую ей, как ожидается, придется выплатить регуляторам в качестве штрафов из-за предполагаемых нарушений Гона.

Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в финансовых нарушениях, которые он отрицает. В частности, Гона обвинили в занижении суммы его годовой зарплаты и незаконном использовании средств компании. В декабре 2019 года Гон сбежал из Японии в Ливан.

Nissan уже подавал гражданский иск против Гона на Британских Виргинских островах в августе 2019 года, требуя возмещения убытков и права собственности на роскошную яхту.

Концерн заявил, что может подать новый иск в связи с "необоснованными и дискредитирующими замечаниями, сделанными Гоном в комментариях для СМИ после его побега в Ливан в нарушение условий его освобождения под залог в Японии".