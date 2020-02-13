Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии. Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Военный осведомитель".

На ролике видно, как толпа скандирует оскорбления в адрес солдат, сидящих в бронемашинах. Следующий кадр демонстрирует горящий броневик, в который жители бросают камни и помои, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

12 февраля сообщалось, что американские военные из этой колонны обстреляли мирных жителей. Тогда погиб один подросток. Разгневанную толпу удалось оттеснить российской военной полиции, после этого американская колонна продолжила путь.

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