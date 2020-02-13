Заместитель замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер не стал опровергать РИА Новости утверждение президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона "супербыстрых", то есть гиперзвуковых ракет, передает Day.Az.

Ранее Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых" ракет, летающих в несколько раз быстрее обычных.

"Мы разрабатываем большое количество гиперзвуковых ракет. Я не буду ни противоречить этому, ни соглашаться с этим (заявлением)", - сказал Шаффер.

Официально США не заявляли о наличии у них гиперзвукового оружия, признавая только ведение разработок на этом направлении. При этом Трамп, как ранее его теперь уже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, намекнул, что Россия добыла эти технологии у США по времена администрации Барака Обамы.

