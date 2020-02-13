Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел в четверг телефонные переговоры с коллегой из Турции генералом Яшаром Гюлером по ситуации в Сирии, в том числе по обстановке в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в идлибской зоне деэскалации", - сказали в ведомстве.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

10 февраля президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений.