Американская компания Tesla отзовет более 3,1 тыс. электромобилей Model X в Китае. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, под отзывную кампанию попадают автомобили, произведенные после июня 2016 года. У них может выйти из строя усилитель рулевого управления, что затруднит управление транспортным средством и, в конечном итоге, увеличит вероятность аварии.

В четверг Tesla объявила об отзыве 15 тыс. автомобилей этой же модели в США и Канаде по той же причине.

Компания Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.