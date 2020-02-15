https://news.day.az/world/1203259.html Число смертей от коронавируса в КНР превысило 1500
Число смертей от коронавируса в КНР превысило 1500
В результате разбушевавшегося в Китае коронавируса погибли 1524 человека. Об этом сообщает телеканал CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В общей сложности в стране заболели свыше 66,5 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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