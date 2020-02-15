В результате разбушевавшегося в Китае коронавируса погибли 1524 человека. Об этом сообщает телеканал CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В общей сложности в стране заболели свыше 66,5 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.