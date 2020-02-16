Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тыс. человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

Всего от коронавируса в провинции скончались 1596 человек.

Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1843 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 849 человек, всего выписаны из больниц 5623 человек.