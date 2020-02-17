Международный аэропорт "Митига" ливийской столицы Триполи приостановил в понедельник работу из-за обстрела, говорится в заявлении на странице аэропорта в Facebook, передает РИА Новости.

"Международный аэропорт "Митига" недавно подвергся беспорядочному обстрелу, это совпало по времени со взлетом самолета Libyan Airlines. В результате самолет вернулся, авиасообщение в аэропорту было приостановлено до особого распоряжения", - сообщается в заявлении.

"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром "Митига". ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".