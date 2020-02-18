Потери мировой экономики из-за проблем с экологией могут достигнуть восьми триллионов фунтов стерлингов в течение 30 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной удар придется на США, Японию и Великобританию. Согласно исследованию, ежегодные убытки из-за ухудшения экологической ситуации, сокращения разнообразия видов животных, вырубки лесов и осушения водоемов в этих странах к 2050 году могут сравняться с ежегодным совокупным финансированием пожарной службы, полиции, тюрем и судов.

В Великобритании, к примеру, больше всего пострадает рыбная промышленность из-за сокращения популяций рыб, вызванного разрушением экосистем и утратой привычных мест обитания. Также стране предрекли многочисленные наводнения из-за ускорения эрозии береговой линии. Потери могут достигнуть 16 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Кроме того, на восемь процентов вырастут мировые цены на древесину, на шесть процентов подорожает хлопок, на четыре - семена масличных культур и на три процента подорожают фрукты и овощи. По словам представителя фонда Карен Эллис, они дали только предварительную оценку предполагаемого ущерба, окончательная сумма может быть гораздо выше.