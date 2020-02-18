Президент США Дональд Трамп не исключил, что может подать в суд на организаторов расследования приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом американский лидер написал во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "расследование Мюллера было целиком подстроено" и основывалось на "лживом досье", вранье и подделке документов. "Все это было полнейшим мошенничеством. Если бы я не был президентом, я бы на всех подал в суд. Однако возможно, что я еще так и сделаю. Охота на ведьм!" - заявил президент.

Ранее генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за штабом Трампа. Инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.